Более трех тысяч потерпевших в СНГ и Европе: в Бресте задержали хакера

МИНСК, 19 янв — Sputnik. Сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности Брестчины выявили и задержали 25-летнего жителя облцентра, причастного к использованию вредоносного ПО, возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Беларуси в понедельник.

Источник: Sputnik.by

Уже установлено, что фигурант распространял троянское программное обеспечение, маскируя его под читы для игр и бесплатные приложения. Таким образом он получал несанкционированный доступ к компьютерным системам и воровал персональные данные пользователей. В частности, это были учетные записи, банковская информация и сведения о кошельках криптовалюты.

Похищенное хакер-самоучка реализовывал в теневом сегменте интернета, рассказали в МВД.

«По предварительной оценке, потерпевшими стали более трех тысяч граждан стран СНГ и Европы, в том числе белорусы, а общая сумма незаконного дохода составляет десятки тысяч долларов», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что в отношении брестчанина возбуждено уголовное дело по факту разработки, использования и распространения вредоносных компьютерных программ. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех эпизодов противоправной деятельности фигуранта и других потерпевших.