Более трех тысяч потерпевших в СНГ и Европе: в Бресте задержали хакера

Уже установлено, что фигурант распространял троянское программное обеспечение, маскируя его под читы для игр и бесплатные приложения. Таким образом он получал несанкционированный доступ к компьютерным системам и воровал персональные данные пользователей. В частности, это были учетные записи, банковская информация и сведения о кошельках криптовалюты.