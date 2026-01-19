В Иране протестующие взломали спутник телевещания

Массовые протесты в Иране вспыхнули 28 декабря на фоне растущего недовольства населения экономическим кризисом. К концу года годовая инфляция в стране достигла 42,2%, а национальная валюта, иранский риал, обесценилась до исторического минимума, до 1,42 млн риалов за один доллар США. Для контроля над ситуацией власти на время массовых беспорядков прибегли к отключению интернета и мобильной связи по всей стране.