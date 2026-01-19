Ричмонд
Рецидивист сжег дотла «Ниву» во дворе дома в Выборге

Ранее судимый мужчина уничтожил чужой автомобиль.

Источник: Комсомольская правда

Рано утром 18 января жильцов дома на проспекте Суворова в Выборге испугал огонь за окном. Оказалось, что там внезапно вспыхнула «Нива». Спустя считанные минуты на место происшествия приехали полицейские, однако перед ними предстала печальная картина — полностью выгоревший ранее разобранный автомобиль. За подозреваемым бегать не пришлось. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

— Предполагаемым поджигателем может быть 54-летний рецидивист, житель поселка Житково. Его доставили в отдел, — рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, перед поджогом подозреваемый напился. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.