Крымчанин убил лопатой собаку: его будут судить

Инцидент произошел в середине ноября 2025 года. Обвиняемый находился на территории домовладения в СНТ «Мелиоратор». Крымчанин взял совковую лопату и ударил собаку по голове. Далее фигурант, удерживая животное на карабине ошейника, оттащил на улицу и оставил умирать.