Крымчанин убил лопатой собаку: его будут судить

В Красногвардейском районе Крыма местного жителя обвиняют в жестоком обращении с животным. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Инцидент произошел в середине ноября 2025 года. Обвиняемый находился на территории домовладения в СНТ «Мелиоратор». Крымчанин взял совковую лопату и ударил собаку по голове. Далее фигурант, удерживая животное на карабине ошейника, оттащил на улицу и оставил умирать.
«Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.