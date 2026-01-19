Ричмонд
Крымчанин убил лопатой собаку: его будут судить

Житель Красногвардейского района Крыма убил лопатой собаку и пойдет под суд.

Источник: Комсомольская правда

В Красногвардейском районе Крыма местного жителя обвиняют в жестоком обращении с животным. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел в середине ноября 2025 года. Обвиняемый находился на территории домовладения в СНТ «Мелиоратор». Крымчанин взял совковую лопату и ударил собаку по голове. Далее фигурант, удерживая животное на карабине ошейника, оттащил на улицу и оставил умирать.

«Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.