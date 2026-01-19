Адвокат Лурье получила ключи от квартиры Ларисы Долиной. Видео

В августе 2024 года Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые заставили певицу продать квартиру в центре Москвы и перевести им почти 200 млн руб. В марте 2025 года суд в Москве вернул Долиной квартиру, он счел сделку по продаже квартиры недействительной. Однако Лурье заплаченные за квартиру деньги не получила, суд первой инстанции предложил истребовать их с мошенников.