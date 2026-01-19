В Сочи американца осудили на 5 лет за ввоз оружия на яхте

Подсудимый заявил, что хранил вооружение на судне исключительно для самообороны в открытом море. Он утверждал, что перед отправлением не изучил российское законодательство и полагал, что наличие оружия на борту иностранного судна не является нарушением, если оно не выносится на берег. Однако суд счел этот довод несостоятельным, так как незнание закона не освобождает от ответственности.