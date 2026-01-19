В Сочи американца осудили на 5 лет за ввоз оружия на яхте

В Краснодарском крае вступил в силу приговор в отношении гражданина США Чарльза Уэйна Зиммермана. Мужчину признали виновным в контрабанде оружия и приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.
Как следует из материалов дела, 19 июня американец пришвартовал свою прогулочную яхту в морском порту Сочи. При прохождении границы он скрыл от таможенников наличие на борту запрещенных предметов. Однако во время досмотра сотрудники ФСБ нашли на борту винтовку и патроны.
Маршрут Зиммермана пролегал от штата Каролина через Азорские острова, Майорку, Сицилию и турецкую Амасру. В суде иностранец признал вину и рассказал, что познакомился с жительницей Казани в сети и решил добраться к ней по морю.
Подсудимый заявил, что хранил вооружение на судне исключительно для самообороны в открытом море. Он утверждал, что перед отправлением не изучил российское законодательство и полагал, что наличие оружия на борту иностранного судна не является нарушением, если оно не выносится на берег. Однако суд счел этот довод несостоятельным, так как незнание закона не освобождает от ответственности.
Защита пыталась оспорить решение, однако Краснодарский краевой суд признал приговор законным и справедливым. Решение вступило в законную силу.