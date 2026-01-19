Ричмонд
Под Кингисеппом автобус с пассажирами съехал с трассы и опрокинулся

Видео появилось в сети.

Источник: Аргументы и факты

Днем 19 января в Кингисеппском районе Ленинградской области произошла авария с участием пассажирского автобуса. По данным региональных дорожных сообществ, транспорт следовал по Алексеевскому виадуку, когда на одном из поворотов выехал за пределы проезжей части, пробил участок дорожного ограждения и упал в кювет, оказавшись на боку.

Очевидцы опубликовали в сети фотографии и видео с места происшествия.

На месте работают экстренные службы. По данным издания «Фонтанка», пять человек госпитализированы с травмами в результате ДТП с рейсовым автобусом.

Предварительно, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.