Под Кингисеппом автобус с пассажирами съехал с трассы и опрокинулся

Днем 19 января в Кингисеппском районе Ленинградской области произошла авария с участием пассажирского автобуса. По данным региональных дорожных сообществ, транспорт следовал по Алексеевскому виадуку, когда на одном из поворотов выехал за пределы проезжей части, пробил участок дорожного ограждения и упал в кювет, оказавшись на боку.