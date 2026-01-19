Прокуратура ведет проверку по факту нападения на водителя автобуса в Ялте

В Ялте прокуратура Республики Крым следит за проведением процессуальной проверки, связанной с нападением на водителя автобуса.
Согласно предварительным данным, в одном из автобусов, курсировавших по городскому маршруту, возник конфликт после того, как водитель попросил пассажира уступить место девушке. В ответ на это мужчина сначала вступил в перепалку с водителем, а затем ударил его по голове.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.