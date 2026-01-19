Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура ведет проверку по факту нападения на водителя автобуса в Ялте

Пассажир ударил водителя по голове.

Источник: Комсомольская правда

В Ялте прокуратура Республики Крым следит за проведением процессуальной проверки, связанной с нападением на водителя автобуса.

Согласно предварительным данным, в одном из автобусов, курсировавших по городскому маршруту, возник конфликт после того, как водитель попросил пассажира уступить место девушке. В ответ на это мужчина сначала вступил в перепалку с водителем, а затем ударил его по голове.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.