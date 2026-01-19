Башкирия оказалась на 40-м месте в рейтинге по уровню преступности в России

Несмотря на то что общее количество зарегистрированных преступлений в республике в 2025 году сократилось на 4,1% по сравнению с предыдущим периодом, ее позиция в списке немного ухудшилась. Годом ранее регион был на 37-м месте. Сейчас на 10 тысяч жителей приходится 121,6 преступления. Также сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений — до 34 на 10 тысяч человек, что на 6,5% меньше, чем в 2024 году.