Башкирия оказалась на 40-м месте в рейтинге по уровню преступности в России

Несмотря на то что общее количество зарегистрированных преступлений в республике в 2025 году сократилось на 4,1% по сравнению с предыдущим периодом, ее позиция в списке немного ухудшилась. Годом ранее регион был на 37-м месте. Сейчас на 10 тысяч жителей приходится 121,6 преступления. Также сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений — до 34 на 10 тысяч человек, что на 6,5% меньше, чем в 2024 году.
Для сравнения, самыми безопасными регионами страны, по данным рейтинга, стали Чеченская Республика (15,8 преступления на 10 тысяч человек), Ингушетия и Дагестан. В первую десятку также вошли несколько областей Центральной России. Хуже всего ситуация в Республике Карелия, Забайкальском и Алтайском краях.
Если рассматривать только регионы Приволжского федерального округа, то Башкортостан находится на девятом месте. Лучшие показатели в ПФО у Ульяновской, Пензенской областей и Мордовии. Хуже обстоят дела в Удмуртии, Пермском и Кировском краях.
