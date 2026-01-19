Пропавшую на Кубани пожилую станочницу нашли чуть живой на берегу реки

Пенсионерка пропала днем 18 января в станице Стародеревянковской. Тревогу забили родные, предположившие, что бабушка могла заблудиться. В ее поисках участвовали не только полицейские и спасатели, но и активисты, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. Правоохранители поблагодарили волонтеров за совместную работу, которая привела к позитивному результату.