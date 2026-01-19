Ричмонд
Пропавшую на Кубани пожилую станочницу нашли чуть живой на берегу реки

В поисках пенсионерки участвовало большое количество людей.

Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

19 января в Каневском районе поисковая группа обнаружила пропавшую накануне 82-летнюю местную жительницу Екатерину Б. Пожилая женщина без сознания лежала на берегу реку. Она получила сильное обморожение, но были заметны признаки жизни, и пострадавшую сразу же доставили в больницу.

Пенсионерка пропала днем 18 января в станице Стародеревянковской. Тревогу забили родные, предположившие, что бабушка могла заблудиться. В ее поисках участвовали не только полицейские и спасатели, но и активисты, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. Правоохранители поблагодарили волонтеров за совместную работу, которая привела к позитивному результату.

Что именно произошло с пожилой женщиной, пока неизвестно. За ее жизнь в настоящее время борются врачи.