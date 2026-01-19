В Краснодаре возбудили уголовное дело после падения школьницы в заснеженный люк

Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения 10-летней девочки в открытый канализационный колодец. Инцидент произошел, когда ребенок шел в школу по заснеженной улице. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.