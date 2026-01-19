В Краснодаре возбудили уголовное дело после падения школьницы в заснеженный люк

Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения 10-летней девочки в открытый канализационный колодец. Инцидент произошел, когда ребенок шел в школу по заснеженной улице. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
По данным телеканала «360», ЧП случилось на улице 75-летия Победы. Пятиклассница не заметила открытый люк, который занесло снегом, и провалилась вниз. Крики школьницы услышали прохожие, которые оперативно вытащили травмированного ребенка наружу.
По поручению руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ведомстве подчеркнули, что проверят работу ответственных за сферу ЖКХ.
Сейчас сотрудники СК устанавливают все детали инцидента, расследование находится на контроле у руководства управления.