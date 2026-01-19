Ричмонд
Сотрудник ГЖД и трое его знакомых похитили у компании 2,5 млн рублей

Начальник дистанции инженерных сооружений на Горьковской железной дороге (ГЖД, филиал ОАО «РЖД») похитил у компании более 2,5 млн руб. По данным Генеральной прокуратуры, ему в этом помогли трое местных жителей.

Сотрудник ГЖД заключал с местными жителями договоры на оказание услуг по уборке вагонов и объектов инфраструктуры. На самом деле эти работы не проводились, денежные средства, полученные в счет оплаты якобы оказанных услуг, участники схемы делили между собой.

Все четверо обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Уголовное дело сотрудника ГЖД выделено в отдельное производство, расследование которого не завершено.

В отношении трех его сообщников следствие закончено. Транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по этому делу. Оно передано в Канавинский районный суд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.