Сотрудник ГЖД и трое его знакомых похитили у компании 2,5 млн рублей

Сотрудник ГЖД заключал с местными жителями договоры на оказание услуг по уборке вагонов и объектов инфраструктуры. На самом деле эти работы не проводились, денежные средства, полученные в счет оплаты якобы оказанных услуг, участники схемы делили между собой.