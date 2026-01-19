Два дня — две жертвы огня: В Молдове из-за пожаров продолжают гибнуть люди — у них нет денег, чтобы чинить печи

Трагические инциденты произошли 18 и 19 января в селе Хыржаука Каларашского районе и в Кагуле.
В первом случае 63-летний мужчина был обнаружен обгоревшим в своем доме. Причиной пожара предположительно стало неправильное использование электрогенератора. Во втором случае женщина погибла из-за перегрева печи.
ГИЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
С начала 2026 года в Республике Молдова было зарегистрировано 173 пожара, в результате которых погибло 15 человек.
