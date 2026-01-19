Ричмонд
Уфимские врачи подарили женщине с редким осложнением шанс на материнство

В Уфе врачи сохранили матку женщине с опасным врастанием плаценты в рубец.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе провели сложнейшую операцию, которая закончилась счастливо как для матери, так и для ребенка. Как рассказали в пресс-службе регионального Минздрава, женщине с редким врастанием плаценты в старый рубец на матке удалось помочь родить здорового малыша.

Врачи городского перинатального центра, Башкирского государственного медицинского университета и клиники скорой помощи применили собственную запатентованную методику для борьбы с этим грозным осложнением, которое чревато сильнейшим кровотечением и часто заканчивается экстренным удалением матки, лишающим женщину возможности иметь детей в дальнейшем.

Медикам удалось не только успешно провести роды, но и сохранить пациентке матку, подарив 34-летней женщине шанс в будущем снова стать матерью. Операция прошла с минимальной кровопотерей — всего 500 миллилитров. Новорожденный малыш чувствует себя отлично, о чем свидетельствует высокая оценка по шкале Апгар — 8 и 9 баллов.

