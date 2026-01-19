Уфимские врачи подарили женщине с редким осложнением шанс на материнство

Медикам удалось не только успешно провести роды, но и сохранить пациентке матку, подарив 34-летней женщине шанс в будущем снова стать матерью. Операция прошла с минимальной кровопотерей — всего 500 миллилитров. Новорожденный малыш чувствует себя отлично, о чем свидетельствует высокая оценка по шкале Апгар — 8 и 9 баллов.