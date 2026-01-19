Ричмонд
На Украине задержали мужчину, шантажировавшего певицу интимными видео

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Житель Киева задержан за то, что шантажировал украинскую певицу Елену Тополю, известную как «Алёша» ее интимными видеоматериалами, сообщает полиция Украины.

Источник: © РИА Новости

«Задержан мужчина, шантажировавший украинскую певицу… Речь идет о 23-летнем жителе Киева. Он имел в своем распоряжении информацию, способную скомпрометировать личность. Чтобы эта информация не попала в публичное пространство, требовал деньги», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.

Елена в своем профиле в социальной сети Instagram* сообщила, что тот, кто ее шантажировал, уже успел опубликовать в интернете видео интимного характера.

Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого, ему предъявлены обвинения. В настоящее время решается вопрос об избрании киевлянину меры пресечения. Согласно уголовному кодексу Украины, мужчине может грозить до 12 лет лишения свободы.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.