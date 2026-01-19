В Подмосковье пассажир смертельно ранил мужчину в автобусе

В полицию поступило сообщение от водителя рейсового автобуса о том, что молодому человеку 2007 года рождения нанесли ножевое ранение. «Полицейскими предварительно установлено, что в автобусе между потерпевшим и другим пассажиром произошел словесный конфликт, который затем на остановке общественного транспорта, расположенной на улице Мира, перерос в потасовку. В ходе инцидента неизвестный нанес ножевые ранения молодому человеку и скрылся», — сказали в пресс-службе.
В ГУ МВД добавили, что юноша был доставлен в больницу, где впоследствии умер. По этому факту следственными органами принято процессуальное решение. «Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности, розыск и задержание злоумышленника», — подытожили в МВД.
Позже в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что все участники конфликта являются гражданами России. «В настоящее время ведется поиск подозреваемого в убийстве», — сказал собеседник агентства.