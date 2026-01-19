Ричмонд
Появились новые подробности ДТП с автобусом в Ленинградской области

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Попавший в ДТП в Ленинградской области автобус перевозил рабочих, сообщило ГКУ «Леноблпожспас».

ДТП произошло в понедельник в Кингисеппском районе. Как сообщали РИА Новости в ГКУ «Леноблпожспас», водитель заказного автобуса Yutong не справился с управлением и съехал в кювет. Автобус опрокинулся на бок, по данным ведомства, пострадали пять человек. По информации ГУМЧС РФ по Ленинградской области, в момент ДТП в автобусе находились 16 человек, по предварительной информации, пострадали 4 взрослых.

«Заказной автобус совершал перевозку рабочих из Усть-Луги до Санкт-Петербурга. На месте ДТП находятся 11 пассажиров, вопрос об их доставке в Санкт-Петербург решается работодателем», — говорится в сообщении.