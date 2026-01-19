Появились новые подробности ДТП с автобусом в Ленинградской области

ДТП произошло в понедельник в Кингисеппском районе. Как сообщали РИА Новости в ГКУ «Леноблпожспас», водитель заказного автобуса Yutong не справился с управлением и съехал в кювет. Автобус опрокинулся на бок, по данным ведомства, пострадали пять человек. По информации ГУМЧС РФ по Ленинградской области, в момент ДТП в автобусе находились 16 человек, по предварительной информации, пострадали 4 взрослых.