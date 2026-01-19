В Волгограде суд оставил в СИЗО убийцу федерального судьи Ветлугина

Тело Ветлугина с ножом, который подозреваемый вонзил ему в глаз, осталось лежать на улице, а Кибальников скрылся. Когда его задержала полиция, он заявил, что совершил преступление из ревности — его бывшая супруга также работала в Камышинском городском суде и, по предположению экс-мужа, имела связь с женатым судьей.