В Волгограде суд оставил в СИЗО убийцу федерального судьи Ветлугина

Волгоградский областной суд оставил под стражей Сергея Кибальникова, обвиняемого в убийстве федерального судьи Василия Ветлугина в Камышине.
Трагедия произошла 14 августа 2025 года на глазах у очевидцев и под камерами видеонаблюдения. Неизвестный на тот момент вооруженный мужчина преградил путь иномарке судьи, а когда тот попытался скрыться, догнал его и жестоко с ним расправился.
Тело Ветлугина с ножом, который подозреваемый вонзил ему в глаз, осталось лежать на улице, а Кибальников скрылся. Когда его задержала полиция, он заявил, что совершил преступление из ревности — его бывшая супруга также работала в Камышинском городском суде и, по предположению экс-мужа, имела связь с женатым судьей.
Сразу же после задержания суд заключил Кибальникова под стражу, а затем продлил ему арест. В очередной раз меру пресечения камышанину продлили 19 января. На этот раз в СИЗО он останется до 26 июня, подтвердил «АиФ-Волгоград» заместитель руководителя объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Александр Тюменцев.