Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде суд оставил в СИЗО убийцу федерального судьи Ветлугина

Когда Сергея Кибальникова задержала полиция, он заявил, что совершил преступление из ревности.

Источник: Прокуратура Волгоградской области

Волгоградский областной суд оставил под стражей Сергея Кибальникова, обвиняемого в убийстве федерального судьи Василия Ветлугина в Камышине.

Трагедия произошла 14 августа 2025 года на глазах у очевидцев и под камерами видеонаблюдения. Неизвестный на тот момент вооруженный мужчина преградил путь иномарке судьи, а когда тот попытался скрыться, догнал его и жестоко с ним расправился.

Тело Ветлугина с ножом, который подозреваемый вонзил ему в глаз, осталось лежать на улице, а Кибальников скрылся. Когда его задержала полиция, он заявил, что совершил преступление из ревности — его бывшая супруга также работала в Камышинском городском суде и, по предположению экс-мужа, имела связь с женатым судьей.

Сразу же после задержания суд заключил Кибальникова под стражу, а затем продлил ему арест. В очередной раз меру пресечения камышанину продлили 19 января. На этот раз в СИЗО он останется до 26 июня, подтвердил «АиФ-Волгоград» заместитель руководителя объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Александр Тюменцев.