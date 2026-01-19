Хаски на поводке загрызла кота во дворе Приморского района

Инцидент произошел днем 15 января во дворе дома 29 корпус 1 на улице Композиторов. По словам очевидцев, женщина выгуливала собаку породы хаски на длинном поводке. Возле одного из подъездов животному встретился серый кот, которого местные жители считали дворовым любимцем. Собака резко набросилась на кота. Хозяйка пыталась удержать питомца и оттащить его за поводок, однако остановить нападение не смогла. Коту удалось вырваться, но спустя короткое время собака вновь догнала его. В результате полученных травм животное погибло на месте.