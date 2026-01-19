В Сергиевском районе мужчина застрял в Серноводской пещере

Мужчина в Самарской области застрял в пещере. Инцидент произошел вечером, около 19.00, 18 января в Сергиевском районе, рассказали в ПСС Самарской области. Несчастный оказался замурован в Серноводской пещере и сам выбраться не мог.
«Работу осложняла труднодоступность места, где находился пострадавший», — отметила пресс-служба региональной ПСС.
Тогда спасатели решили сначала расширить проход к застрявшему мужчине. Для этого они использовали перфоратор и отбойный молоток. Затем мужчину извлекли из пещеры с помощью альпинистского снаряжения и подложной доски.
Спасательные работы заняли около шести часов и завершились глубокой ночью. Медицинская помощь спасенному мужчине не понадобилась.