В Сергиевском районе мужчина застрял в Серноводской пещере

Самарские спасатели вызволили мужчину, который застрял в пещере.

Источник: ПСС Самарской области

Мужчина в Самарской области застрял в пещере. Инцидент произошел вечером, около 19.00, 18 января в Сергиевском районе, рассказали в ПСС Самарской области. Несчастный оказался замурован в Серноводской пещере и сам выбраться не мог.

«Работу осложняла труднодоступность места, где находился пострадавший», — отметила пресс-служба региональной ПСС.

Тогда спасатели решили сначала расширить проход к застрявшему мужчине. Для этого они использовали перфоратор и отбойный молоток. Затем мужчину извлекли из пещеры с помощью альпинистского снаряжения и подложной доски.

Спасательные работы заняли около шести часов и завершились глубокой ночью. Медицинская помощь спасенному мужчине не понадобилась.