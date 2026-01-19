У экс-заместителя главы Мелеузовского района изъяли имущество на 44 млн рублей

В Башкирии у бывшего высокопоставленного чиновника и его семьи изъяли имущество на 44 млн рублей. Как сообщили в республиканской прокуратуре, арест наложили на собственность экс-заместителя главы администрации Мелеузовского района.
По данным следствия, в период с 2020 по 2024 год сам чиновник, его жена и ее мать приобрели 13 квартир в Уфе и Мелеузе, а также машины «Лексус» и «Киа». Общая стоимость этого имущества превышает 44 миллиона рублей.
Уточняется, что законное происхождение денег, на которые все это было куплено, подтвердить не удалось. В связи с этим прокуратура направила в суд иск с требованием обратить квартиры и автомобили в доход государства. Суд уже наложил на это имущество арест, запретив любые сделки с ним.
Параллельно против самого экс-чиновника возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере.
