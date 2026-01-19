Раненый житель белгородского села умер по дороге в больницу

«В селе Отрадное в результате удара вражеского дрона по частному домовладению мирный житель получил тяжелые ранения. Бойцы самообороны оперативно прибыли на место атаки и вывезли мужчину на автомобиле главы администрации Малиновского сельского поселения, но по пути их машину атаковал FPV-дрон. Пострадавшего без сознания перенесли в служебный автомобиль бойцов самообороны и продолжили движение до медицинского учреждения. К огромному горю, он скончался в автомобиле до приезда в больницу», — написал Гладков в Telegram-канале.