Раненый житель белгородского села умер по дороге в больницу

БЕЛГОРОД, 19 янв — РИА Новости. Житель села Отрадное Белгородской области скончался во время транспортировки в больницу из-за ранений, полученных им в результате атак нескольких дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«В селе Отрадное в результате удара вражеского дрона по частному домовладению мирный житель получил тяжелые ранения. Бойцы самообороны оперативно прибыли на место атаки и вывезли мужчину на автомобиле главы администрации Малиновского сельского поселения, но по пути их машину атаковал FPV-дрон. Пострадавшего без сознания перенесли в служебный автомобиль бойцов самообороны и продолжили движение до медицинского учреждения. К огромному горю, он скончался в автомобиле до приезда в больницу», — написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.