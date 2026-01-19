В Уфе зафиксировали девятибалльные вечерние пробки

Вечером 19 января улицы города встали в многокилометровых пробках. Согласно информации сервиса «Яндекс. Пробки», уровень загруженности дорог достиг девяти баллов по 10-балльной шкале.
Серьезные затруднения наблюдались на самых крупных магистралях, включая проспект Октября и улицы Айская и Цурюпы. Также тяжелая ситуация сложилась на основных въездах и выездах из города, где образовались длинные очереди из автомобилей.
Основной причиной транспортного коллапса стал прошедший снегопад. Обильный снег и образовавшаяся на дорогах гололедица резко снизили среднюю скорость движения.
