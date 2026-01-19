В Сирии штурмуют тюрьму, где содержатся тысячи боевиков ИГ*

«Стены тюрьмы аш-Шаддада к югу от эль-Хасаке, где содержатся тысячи боевиков ИГ*, подверглись нападению вооруженных группировок. Ведутся ожесточённые столкновения с нашими силами, отвечающими за охрану тюрьмы, на фоне крайне опасной обстановки в сфере безопасности», — написано в заявлении.
К кому относятся вооруженные отряды, напавшие на тюрьму, в заявлении не уточняется.
Командование СДС ранее обвинило сирийскую армию в атаках на курдские позиции в провинции Ракка вопреки достигнутому в воскресенье соглашению, отметив, что действия армии угрожают серьезной дестабилизацией на северо-востоке Сирии. Командование армии в свое очередь заявило, что отдельные отряды Рабочей Партии Курдистана (РПК) и сторонников прежних властей Сирии предпринимают попытки сорвать соглашение о прекращении огня атаками на сирийскую армию.
В воскресенье 18 января командование СДС и сирийские власти достигли соглашения о прекращении огня, которое включает прекращение огня и их интеграцию в ряды правительственных сил. Документ состоит из 14-ти пунктов, в числе которых значится передача северо-восточных провинций Дейр-эз-Зор и Ракка от автономной курдской администрации сирийскому правительству, которое также возьмет на себя ответственность за дела удерживаемых там в лагерях подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство»* и их семей.
Командующий курдскими формированиями Мазлум Абди заявил, что курдское ополчение согласилось передать под контроль сирийских центральных властей города Дейр-эз-Зор и Ракка на северо-востоке страны ради «предотвращения гражданской войны».
* Запрещенная в России террористическая организация.