Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сирии штурмуют тюрьму, где содержатся тысячи боевиков ИГ*

БЕЙРУТ, 19 янв — РИА Новости. Вооруженные формирования штурмуют тюрьму аш-Шаддади в провинции эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, где содержаться тысячи боевиков террористической организации ИГ*, говорится в заявлении пресс-службы курдских формирований «Сирийские демократические силы» (СДС).

Источник: AP 2024

«Стены тюрьмы аш-Шаддада к югу от эль-Хасаке, где содержатся тысячи боевиков ИГ*, подверглись нападению вооруженных группировок. Ведутся ожесточённые столкновения с нашими силами, отвечающими за охрану тюрьмы, на фоне крайне опасной обстановки в сфере безопасности», — написано в заявлении.

К кому относятся вооруженные отряды, напавшие на тюрьму, в заявлении не уточняется.

Командование СДС ранее обвинило сирийскую армию в атаках на курдские позиции в провинции Ракка вопреки достигнутому в воскресенье соглашению, отметив, что действия армии угрожают серьезной дестабилизацией на северо-востоке Сирии. Командование армии в свое очередь заявило, что отдельные отряды Рабочей Партии Курдистана (РПК) и сторонников прежних властей Сирии предпринимают попытки сорвать соглашение о прекращении огня атаками на сирийскую армию.

В воскресенье 18 января командование СДС и сирийские власти достигли соглашения о прекращении огня, которое включает прекращение огня и их интеграцию в ряды правительственных сил. Документ состоит из 14-ти пунктов, в числе которых значится передача северо-восточных провинций Дейр-эз-Зор и Ракка от автономной курдской администрации сирийскому правительству, которое также возьмет на себя ответственность за дела удерживаемых там в лагерях подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство»* и их семей.

Командующий курдскими формированиями Мазлум Абди заявил, что курдское ополчение согласилось передать под контроль сирийских центральных властей города Дейр-эз-Зор и Ракка на северо-востоке страны ради «предотвращения гражданской войны».

* Запрещенная в России террористическая организация.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше