В Сирии штурмуют тюрьму, где содержатся тысячи боевиков ИГ*

В воскресенье 18 января командование СДС и сирийские власти достигли соглашения о прекращении огня, которое включает прекращение огня и их интеграцию в ряды правительственных сил. Документ состоит из 14-ти пунктов, в числе которых значится передача северо-восточных провинций Дейр-эз-Зор и Ракка от автономной курдской администрации сирийскому правительству, которое также возьмет на себя ответственность за дела удерживаемых там в лагерях подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство»* и их семей.