В Иваново будут судить коммерсанта по делу о 30-миллионной взятке

По версии следствия, деньги предназначались за покровительство при заключении договоров Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов. Всего по такой схеме заключен 21 договор на общую сумму более 300 миллионов рублей. За это с 2019 по 2023 годы обвиняемый передал 30 миллионов рублей начальнику областного департамента жилищно-коммунального хозяйства.