В Иваново будут судить коммерсанта по делу о 30-миллионной взятке

«Прокуратура Ивановской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического руководителя двух коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере строительства. Он обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)… Уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд города Иваново для рассмотрения по существу», — говорится в Telegram-канале прокуратуры.
По версии следствия, деньги предназначались за покровительство при заключении договоров Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов. Всего по такой схеме заключен 21 договор на общую сумму более 300 миллионов рублей. За это с 2019 по 2023 годы обвиняемый передал 30 миллионов рублей начальнику областного департамента жилищно-коммунального хозяйства.
В отношении взяткополучателя, сейчас являющегося бывшим начальником департамента ЖКХ, ведется расследование, уточняет прокуратура.