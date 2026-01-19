Силовики обследовали найденную у входа в офис в Воронеже гранату

В местных СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что на пороге офиса на Олимпийском бульваре в Воронеже нашли предмет, похожий на гранату. Люди сообщили о подозрительном предмете экстренным службам. На место прибыли сотрудники полиции, МЧС и сапёры. СМИ со ссылкой на очевидцев утверждают, что накануне вечером кто-то из жителей верхних этажей дома сбросил учебную гранату.