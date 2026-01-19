Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силовики обследовали найденную у входа в офис в Воронеже гранату

ВОРОНЕЖ, 19 янв — РИА Новости. Силовики оцепили территорию и обследовали гранату, найденную у входа в офис в Воронеже, она оказалась учебной, сообщили в управлении Росгвардии по региону.

Источник: © РИА Новости

В местных СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что на пороге офиса на Олимпийском бульваре в Воронеже нашли предмет, похожий на гранату. Люди сообщили о подозрительном предмете экстренным службам. На место прибыли сотрудники полиции, МЧС и сапёры. СМИ со ссылкой на очевидцев утверждают, что накануне вечером кто-то из жителей верхних этажей дома сбросил учебную гранату.

«Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Воронежской области получили сигнал о подозрительном предмете, визуально схожем с боеприпасом, который обнаружен у входа в один из офисов… В ходе осмотра установлено, что это учебная граната и угрозы жизни и здоровью жителей не представляет», — сообщили на сайте ведомства.

В ведомстве напомнили, что нельзя трогать, перемещать и совершать какие-либо действия с подозрительными предметами, особенно боеприпасами. В случае обнаружения подобных предметов необходимо немедленно обращаться в правоохранительные органы.