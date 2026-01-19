Милиция задержала белоруса, укравшего данные 3000 граждан СНГ и Европы. Подробности сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Сотрудниками подразделений по противодействию киберпреступности Брестской области был установлен 25-лений житель Бреста, который оказался причастен к использованию вредоносного программного обеспечения.
Было установлено, что белорус распространял троянское ПО, маскируя его под читы для игр, а также бесплатные приложения. Подобным образом фигурант получал несанкционированный доступ к компьютерным системам и воровал персональные данные пользователей: банковская информация, учетные записи, данные о криптовалютных кошельках. Похищенное он реализовывал в теневом сегменте интернета.
«По предварительной оценке, потерпевшими стали более трех тысяч граждан стран СНГ и Европы, в том числе белорусы, а общая сумма незаконного дохода составляет десятки тысяч долларов», — сообщили в милиции.
Следователи завели уголовное дело по дело по факту разработки, использования и распространения вредоносных компьютерных программ. И далее проводятся мероприятия, связанные с установлением всех эпизодов противоправной деятельности жителя Бреста, а также других потерпевших.
