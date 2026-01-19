Милиция задержала белоруса, укравшего данные 3000 граждан СНГ и Европы

Было установлено, что белорус распространял троянское ПО, маскируя его под читы для игр, а также бесплатные приложения. Подобным образом фигурант получал несанкционированный доступ к компьютерным системам и воровал персональные данные пользователей: банковская информация, учетные записи, данные о криптовалютных кошельках. Похищенное он реализовывал в теневом сегменте интернета.