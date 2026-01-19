Комика Останина* обвинили в создании ОПГ

По версии следствия, комик 7 марта прошлого года в развлекательном заведении на Садовой-Черногрязской улице, выражая явное неуважение к обществу, выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Кроме этого, 15 марта Останин* публично унизил людей, получивших увечья и утративших трудоспособность, при этом угрожая применением насилия. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете.