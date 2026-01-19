Ричмонд
Комика Останина* обвинили в создании ОПГ

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Гособвинение считает, что стендап-комик Артемий Останин* создал организованную преступную группу, которая помогала ему выкладывать видео в интернете, передает корреспондент РИА Новости из Мещанского районного суда Москвы.

Источник: © РИА Новости

«Преследуя цель побудить общественность к широкому обсуждению его деятельности, Останин* сформировал преступный умысел на совершение публичных действий, отражающих явное неуважение к обществу путем оскорбления религиозных чувств верующих, для чего создал организованную преступную группу», — сказала прокурор.

Согласно обвинительному заключению, озвученному прокурором, Останин* является руководителем организованной преступной группы по созданию коротких выступлений, направленных на оскорбление чувств верующих, а также унижении группы лиц, получивших увечья, видео позднее выкладывали в персональном канале комика.

Прокурор сообщила, что участники организованной группы выполняли функции по разработке текстов, редактированию, видеосъемки и публикации выступлений. Соучастники не установлены.

Мещанский суд Москвы в понедельник начал рассматривать дело по существу. Вину Останин*, которому вменили ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичное оскорбление чувств верующих), п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства), не признает.

По версии следствия, комик 7 марта прошлого года в развлекательном заведении на Садовой-Черногрязской улице, выражая явное неуважение к обществу, выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Кроме этого, 15 марта Останин* публично унизил людей, получивших увечья и утративших трудоспособность, при этом угрожая применением насилия. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете.

Останина* арестовали в марте 2025. В июне его внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.