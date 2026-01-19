В Гватемале банды убили восемь полицейских после подавления тюремных бунтов

Бунты вспыхнули 17 января в тюрьме города Эскуинтла и в двух исправительных учреждениях столицы. Заключенные захватили и удерживали 45 охранников и одного психолога. Накануне полиция провела штурм захваченных зданий, применив бронетехнику и слезоточивый газ. В результате операции всех заложников удалось освободить, никто из них не погиб.