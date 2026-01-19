В Гватемале банды убили восемь полицейских после подавления тюремных бунтов

Гватемальские преступные группировки начали целенаправленные нападения на силовиков после того, как власти жестко подавили мятежи в трех тюрьмах страны. Жертвами атак стали восемь полицейских, еще как минимум десять получили ранения. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Причиной беспорядков стал перевод в изолятор лидера банды Barrio 18 Альдо Дуппи, осужденного на 2000 лет. Его вместе с главарями враждебной группировки MS-13 лишили привилегий и поместили в спецблок. Обе банды считаются террористическими организациями.
Бунты вспыхнули 17 января в тюрьме города Эскуинтла и в двух исправительных учреждениях столицы. Заключенные захватили и удерживали 45 охранников и одного психолога. Накануне полиция провела штурм захваченных зданий, применив бронетехнику и слезоточивый газ. В результате операции всех заложников удалось освободить, никто из них не погиб.
После этого банды начали мстить, атакуя патрули на улицах. В ответ президент Бернардо Аревало ввел в стране чрезвычайное положение сроком на 30 дней. К обеспечению порядка привлечены армейские подразделения, местным жителям рекомендовано не покидать свои дома.