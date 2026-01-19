Ричмонд
В Гватемале банды убили восемь полицейских после подавления тюремных бунтов

В Гватемале ввели чрезвычайное положение после серии атак на полицию. Банды убили 8 сотрудников правопорядка в отместку за штурм тюрем и освобождение заложников.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Гватемальские преступные группировки начали целенаправленные нападения на силовиков после того, как власти жестко подавили мятежи в трех тюрьмах страны. Жертвами атак стали восемь полицейских, еще как минимум десять получили ранения. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Причиной беспорядков стал перевод в изолятор лидера банды Barrio 18 Альдо Дуппи, осужденного на 2000 лет. Его вместе с главарями враждебной группировки MS-13 лишили привилегий и поместили в спецблок. Обе банды считаются террористическими организациями.

Бунты вспыхнули 17 января в тюрьме города Эскуинтла и в двух исправительных учреждениях столицы. Заключенные захватили и удерживали 45 охранников и одного психолога. Накануне полиция провела штурм захваченных зданий, применив бронетехнику и слезоточивый газ. В результате операции всех заложников удалось освободить, никто из них не погиб.

После этого банды начали мстить, атакуя патрули на улицах. В ответ президент Бернардо Аревало ввел в стране чрезвычайное положение сроком на 30 дней. К обеспечению порядка привлечены армейские подразделения, местным жителям рекомендовано не покидать свои дома.