Проснулся от запаха дыма: сотрудник МЧС в Уфе предотвратил пожар в многоэтажке

Житель Уфы спас соседей из пожара в своей высотке.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудник МЧС Ильдар Каспранов предотвратил пожар в уфимской многоэтажке. Его жена разбудила его 17 января, почувствовав запах гари из соседней квартиры.

Каспранов эвакуировал свою семью, а сам отправился на место. Он подготовил пожарный рукав и, не обнаружив в квартире людей, плотно закрыл дверь, перекрыв кислород. Это не дало огню разгореться.

В результате пожар удалось локализовать всего на 4 кв. метрах, пострадавших нет. С верхних этажей спасли двух человек, включая ребенка, еще 57 жильцов эвакуировались сами.

Как пояснили в МЧС по Башкирии, Ильдар Каспранов неоднократно признавался лучшим пожарным в России и республике.

