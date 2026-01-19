Проснулся от запаха дыма: сотрудник МЧС в Уфе предотвратил пожар в многоэтажке

Сотрудник МЧС Ильдар Каспранов предотвратил пожар в уфимской многоэтажке. Его жена разбудила его 17 января, почувствовав запах гари из соседней квартиры.
Каспранов эвакуировал свою семью, а сам отправился на место. Он подготовил пожарный рукав и, не обнаружив в квартире людей, плотно закрыл дверь, перекрыв кислород. Это не дало огню разгореться.
В результате пожар удалось локализовать всего на 4 кв. метрах, пострадавших нет. С верхних этажей спасли двух человек, включая ребенка, еще 57 жильцов эвакуировались сами.
Как пояснили в МЧС по Башкирии, Ильдар Каспранов неоднократно признавался лучшим пожарным в России и республике.
