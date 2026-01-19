Ричмонд
В центре столицы Афганистана прогремел взрыв, есть пострадавшие

В самом охраняемом районе Кабула произошел взрыв. Целью атаки стал отель в деловом квартале Шахр-и-Нав, где находятся посольства и офисы. МВД Афганистана подтверждает, что есть убитые и раненые.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В понедельник в центре афганской столицы прогремел взрыв в отеле, расположенном в престижном районе Шахр-и-Нав. На месте работают экстренные службы и пожарные расчеты. Об этом сообщают Reuters и Al Arabiya со ссылкой на полицию Кабула.

В МВД Афганистана подтвердили гибель людей. Представитель ведомства Абдул Матин Кани сообщил, что в результате взрыва есть убитые и раненые, однако их точное число пока не установлено.

Представитель полиции Кабула Халид Задран уточнил, что инцидент произошел в отеле на улице Гульфароши. Это оживленный деловой район, где находятся крупные офисы, торговые центры и посольства, поэтому квартал находится под усиленной охраной.