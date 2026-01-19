Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В январе пожары в Башкирии унесли жизни 11 человек

С начала года в республике произошло больше 230 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

С 1 января на территории Башкирии зарегистрировано уже более 230 пожаров. По информации Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям республики, эти происшествия не обошлись без жертв. Так, с начала 2026 года в огне уже погибли 11 человек.

Чтобы предотвратить новые трагедии, спасатели обращаются к жителям с важными напоминаниями по пожарной безопасности. Они призывают регулярно проверять состояние электропроводки и бытовых приборов, не оставлять без присмотра горящие свечи и хранить спички в местах, недоступных для детей.

Также одним из самых эффективных способов защиты специалисты называют установку в жилых помещениях автономных датчиков дыма и своевременную замену в них батареек.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.