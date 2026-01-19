В деле главврача кузбасского роддома появились плохая побелка и мебель

Однако в этом постановлении отсутствует версия того, каким образом перечисленные нарушения повлекли за собой смерть новорожденных, считает адвокат: «Это само по себе означает, что предъявленное Виталию Хераскову на данном этапе обвинение несостоятельно: в нем не отражен один из обязательных элементов состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК (халатность), — причинно-следственная связь между бездействием Хераскова и наступившими последствиями, тогда как именно она нередко выступает важнейшим предметом обсуждения по подобным уголовным делам».