ВСУ атаковали тремя дронами школу с детьми в Запорожской области

Вооруженные силы Украины нанесли удар по средней школе № 1 «Скифия» в городе Каменка-Днепровская. Атака была произведена с помощью трех беспилотных летательных аппаратов в то время, когда в учебном заведении находились люди. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.