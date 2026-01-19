Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали тремя дронами школу с детьми в Запорожской области

В городе Каменка-Днепровская три украинских дрона ударили по школе «Скифия». В этот момент внутри находились 15 детей и 10 сотрудников. Губернатор Евгений Балицкий назвал атаку целенаправленным актом террора.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Вооруженные силы Украины нанесли удар по средней школе № 1 «Скифия» в городе Каменка-Днепровская. Атака была произведена с помощью трех беспилотных летательных аппаратов в то время, когда в учебном заведении находились люди. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

В момент налета в здании находились 15 детей и 10 сотрудников, никто из них не пострадал. В результате атаки были выбиты стекла в школе и поврежден автомобиль охраны. Глава региона назвал удар по учебному заведению актом террора и грубым нарушением гуманитарного права.

На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под контролем. Власти принимают меры для обеспечения безопасности и устранения повреждений.