ВСУ атаковали тремя дронами школу с детьми в Запорожской области

Вооруженные силы Украины нанесли удар по средней школе № 1 «Скифия» в городе Каменка-Днепровская. Атака была произведена с помощью трех беспилотных летательных аппаратов в то время, когда в учебном заведении находились люди. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
В момент налета в здании находились 15 детей и 10 сотрудников, никто из них не пострадал. В результате атаки были выбиты стекла в школе и поврежден автомобиль охраны. Глава региона назвал удар по учебному заведению актом террора и грубым нарушением гуманитарного права.
На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под контролем. Власти принимают меры для обеспечения безопасности и устранения повреждений.