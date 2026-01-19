В уфимских иорданях в Крещение окунулись более шести с половиной тысяч человек

Самым популярным местом для погружения в ледяную воду стало Солдатское озеро. Там в иордани окунулись 1675 человек. На втором месте по посещаемости оказалось озеро Кашкадан, куда пришли 1380 человек. Замыкает тройку лидеров купель на реке Белой, оборудованная возле спорткомплекса «Биатлон», ее посетили 968 человек.