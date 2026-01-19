Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В уфимских иорданях в Крещение окунулись более шести с половиной тысяч человек

Более 11 тысяч жителей Уфы посетили в праздник места для купаний.

Источник: Комсомольская правда

В праздник Крещения Господня 19 января в Уфе традиционно прошли массовые купания. Для верующих в городе организовали семь иорданей.

По данным УГЗ Уфы, все купели в общей сложности посетили 11 450 человек. Из них традиционный обряд омовения совершили 6695 человек.

Самым популярным местом для погружения в ледяную воду стало Солдатское озеро. Там в иордани окунулись 1675 человек. На втором месте по посещаемости оказалось озеро Кашкадан, куда пришли 1380 человек. Замыкает тройку лидеров купель на реке Белой, оборудованная возле спорткомплекса «Биатлон», ее посетили 968 человек.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.