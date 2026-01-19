В Башкирии напомнили условия для выхода на пенсию по возрасту и досрочно

Отделение СФР по Башкирии напомнило условия для выхода на пенсию в 2026 году. По общему правилу, право получают мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения при наличии 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.
Досрочно на пенсию могут выйти мужчины 1963 года и женщины 1968 года, если их общий стаж составляет 42 и 37 лет соответственно.
Также досрочный выход положен некоторым категориям работников (педагогам, медикам) и многодетным матерям. Для многодетных мам возраст выхода снижается в зависимости от количества детей, но требования к стажу и баллам остаются.
