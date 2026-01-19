В Башкирии 2026 год официально стал Годом большой и дружной семьи

Как заявила министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова, эта тенденция говорит о том, что все больше жителей республики осознанно решают заводить большие семьи и брать на себя эту ответственность. Она подчеркнула, что власти со своей стороны стараются создать надежную опору для родителей.