В Башкирии 2026 год официально стал Годом большой и дружной семьи

Наступивший 2026 год в Башкирии получил официальный статус — Год большой и дружной семьи. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Согласно этому документу, региональному правительству поручено разработать и утвердить план основных мероприятий на этот год до 16 февраля. Местные администрации в городах и районах республики должны подготовить свои планы до 27 февраля.
Напомним, на конец 2025 года в республике насчитывалось 72 898 семей, где растут трое и больше детей. За пять лет их число выросло почти на 14 тысяч, что составляет 23,6%.
Как заявила министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова, эта тенденция говорит о том, что все больше жителей республики осознанно решают заводить большие семьи и брать на себя эту ответственность. Она подчеркнула, что власти со своей стороны стараются создать надежную опору для родителей.
По словам министра, в Башкирии действует более 40 различных мер помощи для семей с детьми. Такой поддержкой пользуются более 192 тысяч семей.
