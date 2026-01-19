Младенец умер после того, как отец засунул ему в рот носок

В Хатырчинском районе Узбекистана погиб пятимесячный младенец. По данным телеканала Sevimli, отец засунул ребёнку в рот носок, чтобы остановить его плач, после чего младенец начал задыхаться.
Мать срочно отвезла посиневшего ребёнка в больницу. Врачи констатировали поступление в состоянии клинической смерти — без дыхания и сердцебиения. После реанимации сердце удалось запустить.
Ребёнок провёл четыре дня в реанимации, но 14 января медики констатировали его смерть. Отец задержан. По данным СМИ, ранее с ним уже проводились профилактические беседы.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлёкшем смерть. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.