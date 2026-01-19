Сотрудник ПВЗ в Химках задержан за кражу оборудования на 700 тыс. руб

«В дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки от местного предпринимателя поступило заявление о краже. Сумма материального ущерба составила более 700 тыс. руб. Заявитель пояснил, что нанятый им работник пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов совершил хищение 51 фискального накопителя — программно-аппаратных шифровальных (криптографических) устройств, необходимых для функционирования онлайн-касс. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении противоправных действий доставили в дежурную часть отдела полиции 23-летнего жителя Москвы, который дал признательные показания. Похищенное изъято и возвращено владельцу», — рассказала Петрова.