Сотрудник ПВЗ в Химках задержан за кражу оборудования на 700 тыс. руб

Полицейские задержали 23-летнего сотрудника пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов в городском округе Химки за кражу программно-аппаратных криптографических устройств на сумму свыше 700 тыс. руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Источник: РИА "Новости"

«В дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки от местного предпринимателя поступило заявление о краже. Сумма материального ущерба составила более 700 тыс. руб. Заявитель пояснил, что нанятый им работник пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов совершил хищение 51 фискального накопителя — программно-аппаратных шифровальных (криптографических) устройств, необходимых для функционирования онлайн-касс. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении противоправных действий доставили в дежурную часть отдела полиции 23-летнего жителя Москвы, который дал признательные показания. Похищенное изъято и возвращено владельцу», — рассказала Петрова.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»). Химкинский городской суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста.