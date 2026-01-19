Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии сестру участника СВО обязали вернуть деньги сироте

Прокуратура защитила права дочери погибшего военного, взыскав с его сестры 550 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Башкирии помогла вернуть наследство 17-летней девушке, которую пыталась обделить собственная тетя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, сестра погибшего военнослужащего, скончавшегося в ноябре прошлого года, воспользовалась ситуацией. После того как нотариус открыл наследственное дело, она без всяких прав перевела почти 550 тысяч рублей со счета своего брата на счета других родственников и потратила эти деньги.

Прокуратура, установив факт незаконного обогащения, обратилась в суд с требованием вернуть всю сумму в пользу законной 17-летней наследницы. Салаватский городской суд полностью поддержал это требование и обязал женщину выплатить деньги.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.