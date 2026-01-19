В Башкирии сестру участника СВО обязали вернуть деньги сироте

Прокуратура Башкирии помогла вернуть наследство 17-летней девушке, которую пыталась обделить собственная тетя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как выяснилось, сестра погибшего военнослужащего, скончавшегося в ноябре прошлого года, воспользовалась ситуацией. После того как нотариус открыл наследственное дело, она без всяких прав перевела почти 550 тысяч рублей со счета своего брата на счета других родственников и потратила эти деньги.
Прокуратура, установив факт незаконного обогащения, обратилась в суд с требованием вернуть всю сумму в пользу законной 17-летней наследницы. Салаватский городской суд полностью поддержал это требование и обязал женщину выплатить деньги.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.