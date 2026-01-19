В Башкирии сестру участника СВО обязали вернуть деньги сироте

Как выяснилось, сестра погибшего военнослужащего, скончавшегося в ноябре прошлого года, воспользовалась ситуацией. После того как нотариус открыл наследственное дело, она без всяких прав перевела почти 550 тысяч рублей со счета своего брата на счета других родственников и потратила эти деньги.