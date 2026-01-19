Юристы рассказали, в чем обвиняют главврача роддома в Новокузнецке, где умерли дети

Роддом был закрыт на карантин после смерти младенцев, причины которой должна установить комиссия Минздрава. Уголовное дело возбуждено по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности. Хераскову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которую защита планирует обжаловать. Второму фигуранту, Алексею Эмиху, предъявлены обвинения по обеим статьям, ему запретили определенные действия.