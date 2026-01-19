Юристы рассказали, в чем обвиняют главврача роддома в Новокузнецке, где умерли дети

Главврача роддома № 1 Новокузнецка Виталия Хераскова обвиняют в некачественной побелке и отсутствии необходимой мебели, заявил его адвокат Игорь Михайлович РБК. Защита считает обвинение необоснованным из-за отсутствия причинно-следственной связи между нарушениями и гибелью девяти младенцев.
Следствие, со слов юристов, утверждает, что Херасков плохо руководил учреждением, не обеспечил целостность побелки и наличие устойчивой к моющим средствам мебели. Однако адвокат считает, что за короткий срок невозможно было собрать достаточные доказательства.
Роддом был закрыт на карантин после смерти младенцев, причины которой должна установить комиссия Минздрава. Уголовное дело возбуждено по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности. Хераскову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которую защита планирует обжаловать. Второму фигуранту, Алексею Эмиху, предъявлены обвинения по обеим статьям, ему запретили определенные действия.
Ранее KP.RU сообщил, что медперсонал в роддоме Новокузнецка был болен простудными заболеваниями.