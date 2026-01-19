Подозреваемый в убийстве в Электростали объяснил свои действия шоком

Задержанный по подозрению в убийстве 18-летнего местного жителя в Электростали мужчина заявил, что не осознавал свои действия в момент инцидента. Об этом он рассказал на видео, опубликованном ГУ МВД России по Московской области.
«Я не осознал, что я делал, был в шоковом состоянии. Адреналин, все такое. И в ходе этого конфликта я применил нож», — сказал задержанный и уточнил, что нож взял у брата, когда заходил к нему домой.
В ГСУ СК по Московской области добавили, что мужчина дал признательные показания. Задержанный подробно рассказал о произошедшем во время допроса.
Ранее сайт KP.RU сообщал, что после словесной перепалки в салоне транспорта конфликтующие продолжили спор на остановке, где завязалась драка. Во время потасовки один из участников достал нож и нанес удар своему оппоненту. Несмотря на медицинскую помощь, 18-летний пострадавший скончался.