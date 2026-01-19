Альтернатива ООН за миллиард долларов: зачем Трамп создал «Совет мира» по Газе и пригласил туда Путина

Для вступления в «Совет мира» странам необходимо сделать взнос, начинающийся от одного миллиарда долларов. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на устав, стандартный срок членства составляет три года, однако для тех, кто внесет сумму свыше миллиарда в первый год, это ограничение снимается. Американский представитель подтвердил, что такой взнос гарантирует постоянное членство в совете. По его словам, все собранные средства будут направлены на восстановление Газы.