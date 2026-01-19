Альтернатива ООН за миллиард долларов: зачем Трамп создал «Совет мира» по Газе и пригласил туда Путина

Трамп создал «Совет мира» по Газе с членским взносом в 1 миллиард долларов.
Президент России Владимир Путин получил приглашение от США войти в состав нового международного «Совета мира» по урегулированию ситуации в секторе Газа. Инициатива принадлежит американскому лидеру Дональду Трампу и рассматривается как возможная альтернатива ООН. Для участия странам предлагается внести взнос в размере одного миллиарда долларов. Подробнее о том, чем будет заниматься новый орган и кто в него войдет — в материале URA.RU.
«Совет мира» будет альтернативой ООН.
«Совет мира» заменит ООН на международной арене.
Дональд Трамп намерен основать международную организацию «Совет мира», которая станет альтернативой ООН. Цель нового органа — способствовать стабильности, восстановлению законного управления и обеспечению устойчивого мира в регионах, затронутых конфликтами, сообщает Financial Times со ссылкой на устав организации.
Кроме сектора Газа, США могут расширить мандат совета, включив в его сферу другие «горячие точки», таких как Украину и Венесуэлу. Официальное представление инициативы планируется на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 19 по 23 января.
Пост председателя совета займет Дональд Трамп. В его полномочия будет входить определение состава приглашенных участников, утверждение повестки заседаний, а также право отстранять отдельных членов. При этом за каждым государством — участником структуры сохранится по одному голосу. Решения планируется принимать большинством голосов при обязательном личном одобрении Трампа.
Совет начнет работу после присоединения трех государств. Заседания совета будут проходить не реже раза в год. Помимо «Совета мира» будет создан Национальный комитет по управлению сектором Газа (NCAG), который возглавит бывший замглавы Минтранса Палестинской автономии Али Шаат. По данным Белого дома, он будет отвечать за восстановление госинститутов и организацию повседневной жизни в Газе.
Генерал-майор армии США Джаспер Джефферс будет назначен командующим Международными силами стабилизации в Газе. Сейчас он руководит силами спецназначения США. В его задачи войдут обеспечение безопасности, доставка гуманитарной помощи и контроль демилитаризации.
Участие в совете будет стоить миллиард долларов.
Для вступления в «Совет мира» странам необходимо сделать взнос, начинающийся от одного миллиарда долларов. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на устав, стандартный срок членства составляет три года, однако для тех, кто внесет сумму свыше миллиарда в первый год, это ограничение снимается. Американский представитель подтвердил, что такой взнос гарантирует постоянное членство в совете. По его словам, все собранные средства будут направлены на восстановление Газы.
Кто войдет в состав «Совета мира».
Первый комитет совета уже сформирован.
На данный момент в предварительный состав совета входят госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. А также бывший премьер Великобритании Тони Блэр, президент Всемирного банка Аджай Банга, заместитель помощника президента США по нацбезопасности Роберт Габриэль и миллиардер Марк Роуэн.
Рубио давно известен как сторонник Израиля. Ранее он заявлял, что Тель-Авив имеет право полностью уничтожить палестинское движение ХАМАС. Уиткофф считается одним из главных авторов плана по Газе, который привел к прекращению огня, и сейчас продвигает второй этап — восстановление и демилитаризацию сектора. Кушнер участвовал в переговорах по Газе и выступает за создание там современного курорта.
Роуэн, глава Apollo Global Management и давний союзник Трампа, будет заниматься привлечением инвестиций для восстановления Газы. За ежедневную работу совета будут отвечать сотрудники администрации США Джош Грюнбаум и Алье Лайтстоун.
Болгарский дипломат Николай Младенов станет представителем «Совета мира» в Газе и главой Исполнительного совета сектора. Помимо этого, американская сторона также пригласила присоединиться к совету президента Аргентины Хавьера Милей, премьер-министра Канады Марка Карни, президента Белоруссии Александра Лукашенко и Владимира Путина.
Как в РФ отреагировали на приглашение Путина в «Совет мира».
По мнению депутата Госдумы Алексея Чепы, инициативы США по созданию совета с финансовыми взносами участников вызывают сомнения. Он отметил, что мир, который строится за деньги, вряд ли будет справедливым и устойчивым, а сама идея вызывает много вопросов.
В то же время депутат Юрий Швыткин положительно оценил факт приглашения Москвы. По его словам, это свидетельствует о признании роли РФ в мировой архитектуре безопасности и указывает на то, что Вашингтон рассматривает Москву как партнера. Журналистка Ксения Собчак добавила, что участие Путина в работе совета может способствовать «выводу российского лидера из международной изоляции».