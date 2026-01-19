Скончался основатель модного дома Valentino

Валентино Гаравани умер в возрасте 93 лет.
Итальянский дизайнер, основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает газета La Repubblica.
«Императора больше нет. Валентино Гаравани умер в возрасте 93 лет в Риме», — говорится в материале.
«Чего хотят женщины? Быть красивыми», — так он формулировал свое кредо, которому следовал с 1959 года, когда основал собственный дом моды в Риме, и вплоть до 2007 года, когда принял решение уйти на пенсию. Задолго до подиумов, модных показов и красных дорожек целью Валентино было одно — делать женщин красивыми. Женщины это всегда чувствовали и ценили, поэтому практически с первых шагов его карьеры они возвели его на Олимп великих кутюрье.
Валентино Гаравани удостоен ряда престижных наград. В их числе — премия Маркуса Неймана, которую считают одной из самых авторитетных в мировой индустрии моды (1967 год); большой крест ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» в степени кавалера (1986 год); орден «За заслуги в труде» Италии, также в степени кавалера (1996 год); премия Джеффри Бина «За вклад в развитие моды», присужденная Советом модных дизайнеров Америки (2000 год); орден Почетного легиона во Франции в степени кавалера (2006 год); а также орден Искусств и литературы Франции в степени командора (2012 год).