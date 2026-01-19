Скончался основатель модного дома Valentino

«Чего хотят женщины? Быть красивыми», — так он формулировал свое кредо, которому следовал с 1959 года, когда основал собственный дом моды в Риме, и вплоть до 2007 года, когда принял решение уйти на пенсию. Задолго до подиумов, модных показов и красных дорожек целью Валентино было одно — делать женщин красивыми. Женщины это всегда чувствовали и ценили, поэтому практически с первых шагов его карьеры они возвели его на Олимп великих кутюрье.