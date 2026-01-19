Ричмонд
Сомелье из Красногорска намеренно задушил свою жену подушкой во время БДСМ-игр

Красногорский суд Московской области избрал строгую меру пресечения для мужчины, обвиняемого в убийстве собственной жены. По версии следствия, преступление произошло в ночь на 11 января во время сексуальных ролевых игр с элементами БДСМ.

Источник: Life.ru

Согласно материалам дела, потерпевшая во время жёстких ролевых действий почувствовала себя плохо и упала с кровати. В этот момент, как считает следствие, обвиняемый вспомнил о старом конфликте с супругой, накрыл её лицо подушкой и задушил.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 11 марта», — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее в Гоа гражданин России Алексей Л., 3D-аниматор, убил свою девушку Елену К., приревновав её к другому мужчине. Пара приехала в Арамболь на отдых и арендовала квартиру. Минувшей ночью мужчина устроил скандал, после чего напал на женщину с ножом, нанеся несколько ударов, затем положил её тело в ванну и перерезал горло. Соседи вызвали полицию после шума. Алексей не пытался скрыться и теперь грозит тюрьма в Индии. Всего он мог убить пять девушек, однако на данный момент подтверждены две жертвы.

