Сомелье из Красногорска намеренно задушил свою жену подушкой во время БДСМ-игр

Ранее в Гоа гражданин России Алексей Л., 3D-аниматор, убил свою девушку Елену К., приревновав её к другому мужчине. Пара приехала в Арамболь на отдых и арендовала квартиру. Минувшей ночью мужчина устроил скандал, после чего напал на женщину с ножом, нанеся несколько ударов, затем положил её тело в ванну и перерезал горло. Соседи вызвали полицию после шума. Алексей не пытался скрыться и теперь грозит тюрьма в Индии. Всего он мог убить пять девушек, однако на данный момент подтверждены две жертвы.