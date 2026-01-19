Похороны модельера Валентино Гаравани пройдут в пятницу в Риме

Гаравани родился в 1932 году в городе Вогера, расположенном в итальянском регионе Ломбардия на севере страны. Получив образование модельера в Париже, он вернулся в Рим и основал там модный дом Valentino. В сентябре 2007 года Валентино объявил о своем намерении уйти из индустрии моды после проведения заключительного показа.