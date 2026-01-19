Ричмонд
Похороны модельера Валентино Гаравани пройдут в пятницу в Риме

Похороны итальянского модельера Валентино Гаравани, основателя модного дома Valentino, пройдут в Риме в пятницу, 23 января, в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири на площади Республики. Об этом сообщила пресс-служба фонда Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.

Валентино Гаравани скончался в возрасте 93 лет.

«Похороны пройдут в пятницу 23 января в 11 часов (13 мск) в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири на площади Республики», — говорится в сообщении фонда, который Валентино создал со своим партнером Джанкарло Джамметти.

Гаравани родился в 1932 году в городе Вогера, расположенном в итальянском регионе Ломбардия на севере страны. Получив образование модельера в Париже, он вернулся в Рим и основал там модный дом Valentino. В сентябре 2007 года Валентино объявил о своем намерении уйти из индустрии моды после проведения заключительного показа.

Ранее стало известно о смерти итальянского модельера Валентино Гаравани на 95‑м году жизни. Об этом информировал телеканал skytg24.