Семь человек погибли при взрыве в ресторане в Кабуле

В результате взрыва в центре Кабула погибли семь человек, ещё 13 получили ранения. Об этом сообщает Telegram-канал TOLOnews Plus со ссылкой на службу скорой помощи.
ЧП произошло днём в китайском ресторане «China Lanzhou Beef Noodle» в районе Шахр-е Нау. В больницу скорой помощи доставили 20 пострадавших, среди которых один ребёнок и четыре женщины.
«Семь человек из числа пострадавших скончались», — подтвердили медики.
Национальность погибших не уточняется.
