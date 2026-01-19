В Чебоксарах школьники подожгли проходившую мимо девушку, играясь с огнём

Ранее Life.ru рассказывал, как российскую туристку приговорили к условному наказанию за поджог тополиного пуха в парке Сеула. По данным южнокорейского телеканала YTN, женщина в состоянии алкогольного опьянения подожгла пух зажигалкой, что привело к пожару на площади 500 квадратных метров, который тушили в течение часа. После инцидента она скрылась, не вызвав спасателей. Восточный окружной суд Сеула назначил ей наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.