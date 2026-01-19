В Чебоксарах школьники подожгли проходившую мимо девушку, играясь с огнём

Подросток играется, поджигая аэрозоль на улице. Видео © Telegram / УМВД России по г. Чебоксары.
Инцидент произошёл возле торгового центра 15 января. Девушке удалось быстро потушить пламя, избежав серьёзных травм. Один из 11-летних виновников на допросе пояснил, что не ожидал столь быстрого распространения огня, после того как распылил и поджёг украденный в магазине дезодорант рядом с потерпевшей.
В отношении родителей школьников составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию. Один из мальчиков уже состоял на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних с 2023 года.
Ранее Life.ru рассказывал, как российскую туристку приговорили к условному наказанию за поджог тополиного пуха в парке Сеула. По данным южнокорейского телеканала YTN, женщина в состоянии алкогольного опьянения подожгла пух зажигалкой, что привело к пожару на площади 500 квадратных метров, который тушили в течение часа. После инцидента она скрылась, не вызвав спасателей. Восточный окружной суд Сеула назначил ей наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.
