Направлявшегося на яхте к любимой в Казань американца осудили в РФ на 5 лет

По словам мужчину, он с 1 июля 2024 года по 19 июня 2025 года путешествовал на своей прогулочной яхте с оружием на борту по маршруту из штата Каролина через Португалию, Испанию, Италию, Грецию и Турцию. Зиммерман признал свою вину и пояснил, что оружие хранилось для самообороны, а законы РФ перед поездкой он не изучил.