Направлявшегося на яхте к любимой в Казань американца осудили в РФ на 5 лет

Гражданина США Чарльза Уэйна Зиммермана, который отправился на яхте к россиянке в Казань, приговорили к пяти годам колонии за перевозку оружия, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
«Гражданин США признан виновным в незаконной перевозке и перемещении через таможенную границу оружия и боеприпасов. Судом ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы судов.
Там добавили, что решение уже вступило в законную силу.
Зиммерман в суде рассказал, что познакомился в Сети с девушкой, которая живет в Казани, и решил отправиться к ней на своей яхте. Однако при прохождении таможни в Сочи его задержали за незаконную перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, которые нашли в каюте.
По словам мужчину, он с 1 июля 2024 года по 19 июня 2025 года путешествовал на своей прогулочной яхте с оружием на борту по маршруту из штата Каролина через Португалию, Испанию, Италию, Грецию и Турцию. Зиммерман признал свою вину и пояснил, что оружие хранилось для самообороны, а законы РФ перед поездкой он не изучил.
Ранее сообщалось, что суд в Воронеже приговорил бывшего морпеха США Роберта Гилмана дополнительно к двум годам колонии строгого режима по двум эпизодам нападения на сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).