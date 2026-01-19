ВСУ атаковали школу в Запорожье, где находились десятки человек: главное об СВО к 19 января

В Запорожской области ВСУ нанесли удар беспилотниками по школе, в которой в момент атаки находились 15 детей и 10 сотрудников. Одновременно российская сторона передала Киеву список украинских военнопленных для возможного обмена, который не проводился более четырех месяцев. На фронте ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Павловка и Новопавловка. Главное об СВО на 19 января — в материале URA.RU.