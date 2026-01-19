ВСУ атаковали школу в Запорожье, где находились десятки человек: главное об СВО к 19 января

Освобождение Новопавловки приблизило ВС РФ к Дружковке.
В Запорожской области ВСУ нанесли удар беспилотниками по школе, в которой в момент атаки находились 15 детей и 10 сотрудников. Одновременно российская сторона передала Киеву список украинских военнопленных для возможного обмена, который не проводился более четырех месяцев. На фронте ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Павловка и Новопавловка. Главное об СВО на 19 января — в материале URA.RU.
ВСУ атаковали школу в Запорожской области.
ВСУ 19 января нанесли удар беспилотниками по территории средней школы № 1 «Скифия» в Каменке-Днепровской. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, были атакованы действующий учебный корпус, в котором находились дети и педагоги.
Балицкий назвал произошедшее прицельным ударом по гражданской инфраструктуре и «вопиющим актом террора». Он отметил, что применение трех беспилотников по школе, по его мнению, является грубым нарушением норм международного гуманитарного права.
В результате атаки повреждены автомобиль охраны и окна школьного здания. Внутри в момент удара находились 15 учеников и 10 сотрудников, никто не пострадал. Губернатор отметил, что жертв удалось избежать благодаря оперативным действиям персонала школы и экстренных служб. По его словам, целью удара был социальный объект, не связанный с военной инфраструктурой.
Россия передала Киеву список украинских пленных для обмена.
На переговорах особое внимание уделили судьбе российских военных, которых ждут семьи (архивное фото).
Вопрос о возобновлении обмена военнопленными, который не проводится более четырех месяцев, был поднят на встрече с омбудсменом Верховной рады Украины. Эту тему подняла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По ее словам, на переговорах особое внимание уделили судьбе российских военных, которых ждут семьи. Российская сторона передала Киеву обновленный список украинских военнослужащих, содержащихся в РФ и готовых к участию в ближайшем обмене.
Москалькова также отметила, что Минобороны России уже неоднократно предлагало варианты обмена, однако Украина все время затягивала принятие решений. Также она заявила о необходимости вернуть раненых российских пленных на родину в соответствии с Женевской конвенцией.
Лукашенко считает, что сейчас есть возможность завершить конфликт.
Сейчас есть реальные шансы остановить конфликт на Украине. Об этом сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым. «Сегодня, как никогда, есть возможность завершить конфликт на Украине», — отметил он.
Шесть солдат ВСУ погибли под Купянском от обморожения.
Российские военные при зачистке украинских позиций под Купянском обнаружили тела шести бойцов ВСУ. По данным портала Life.ru, они были оставлены командованием без помощи и погибли от голода и сильных морозов, получив смертельные обморожения. Их тела были найдены в районе Петропавловки.
Колумбийские наемники ВСУ отказались выходить в бой.
Колумбийские наемники, служащие в составе ВСУ, в первый день отказались выходить на передовые позиции на участке фронта Меловое — Хатнее в Харьковской области, где идут активные бои. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на силовые структуры. Основной причиной отказа стали конфликты между наемниками и украинским командованием. Подобные случаи, как уточняется, происходят не впервые.
ВС РФ освободили Павловку, Новопавловку и приближаются к Дружковке.
Группировка «Днепр» и «Центр» успешно продвигаются на фронте, освобождая территории.
ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Павловка в Запорожской области и Новопавловка в ДНР. Как уточнили в Министерстве обороны РФ, Павловка в Запорожской области была занята в ходе активных действий подразделениями группировки войск «Днепр», тогда как Новопавловка в ДНР перешла под контроль российских военных в результате действий группировки «Центр».
По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, контроль над Новопавловкой усилил охват Константиновки и сократил расстояние до Дружковки для российских войск. «Освобождение Новопавловки в ДНР дает нашим войскам ряд тактических преимуществ, в том числе связанных с более глубоким охватом Константиновки. Кроме того, взятие этого населенного пункта позволило несколько уменьшить расстояние до Дружковки», — отметил Кимаковский.
Пленный из ВСУ рассказал, почему украинские солдаты воюют.
Военнопленный из ВСУ сказал, что большинство украинских военнослужащих воюют из-за страха быть убитыми. По его словам, только 3−4 человека из 100 воюют из чувства патриотизма. «Из 100 человек, ну, может, 3−4 [человека], которые считают, что надо воевать. Остальные стоят: назад не пойдешь — убьют, вперед не полезешь — тоже убьют. Нет никакого патриотизма», — рассказал пленный.